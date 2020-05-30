223 ألف إصابة بكورونا و28 ألف وفاة في فرنسا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) في فرنسا 223473 حتى صباح اليوم السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج نيوز.وبلغ عدد الوفيات بفعل فيروس كورونا في فرنسا 28717 بينما تماثل للشفاء 67921.ومر نحو 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.