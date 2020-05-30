فيفى عبده تنعى حسن حسنى بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستجرام"،: " إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله، عشرة العمر الفنان القدير حسن حسني، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب. نسألكم الدعاء ".وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عددا كبيرا الأدوار الخالدة.وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).