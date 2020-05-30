موعد ومكان تشييع جثمان الفنان حسن حسنى

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير حسن حسني منذ قليل بمستشفى دار الفؤاد إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لدخولة المستشفى مساء الخميس.وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن إجراءات الدفن ستكون بعد صلاة ظهر اليوم بمقابر العائلة.وأوضح أن عائلة الفنان الراحل حسن حسني قررت تشبيع جثمانه اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمقابر العائلة على طريق "القاهرة -الفيوم"، وسيتم صلاة الجنازة عليه في المقابر ثم دفنه مباشرة.وكان قد توفي منذ قليل عمر يناهز الـ89 عامًا بعد صراع مع المرض وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد لتكون محطته الأخيرة في الحياة.