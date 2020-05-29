التخطيط: إعادة توزيع استثمارات الموازنة الجديدة لصالح ميكنة الخدمات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إعادة توزيع الاستثمارات بالموازنة العامة الجديدة 2020-2021، لتوجيه مخصصات إضافية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأول مرة بزيادة 300%، لافتة إلى أن الحكومة تراهن على هذا القطاع لقدرته على النمو السريع وعائده مرتفع، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل لائقة ذات متوسط دخل أعلى.وأضافت الوزيرة، خلال مقطع فيديو نشره الموقع الرسمى للوزارة، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة قدرها 40 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتنفيذ مشروعات البنية التكنولوجية ومنظومة ميكنة الخدمات الحكومية، وربط قواعد بيانات الدولة، والتى بدونها لما كانت مؤسسات الدولة قادرة على التجاوب مع تداعيات أزمة كورونا، مشيرة إلى أن مصر بدأت جنى ثمار تلك الجهود خلال المرحلة الراهنة وخاصة فى تطبيق منظومة التعليم الجديدة باستخدام النظم التفاعلية الإلكترونية.