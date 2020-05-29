عضو بـ«المحامين» ينعى وفاة نقيب «فرعية بلبيس» متأثرًا بإصابته بكورونا
الجمعة 29/مايو/2020 - 10:18 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
نعى عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، نقيب المحامين بنقابة المحامين الفرعية ببلبيس محافظة الشرقية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال عيسى: "إنا لله وإنا اليه راجعون، فى ذمة الله الأستاذ عبدالهادي أبوستيت نقيب بلبيس".
داعيا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
وقال عيسى: "إنا لله وإنا اليه راجعون، فى ذمة الله الأستاذ عبدالهادي أبوستيت نقيب بلبيس".
داعيا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.