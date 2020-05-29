عضو بـ«المحامين» ينعى وفاة نقيب «فرعية بلبيس» متأثرًا بإصابته بكورونا

نعى عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، نقيب المحامين بنقابة المحامين الفرعية ببلبيس محافظة الشرقية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال عيسى: "إنا لله وإنا اليه راجعون، فى ذمة الله الأستاذ عبدالهادي أبوستيت نقيب بلبيس".داعيا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.