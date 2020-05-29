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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات التعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بكفرالشيخ

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 م
تعقيم
تعقيم
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أكد جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أعمال الرش والتطهير بشوارع قرية أبوغنيمة بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بالإضافة إلى متابعة مداخل المدينة على مدار 24 ساعة؛ لمنع دخول الباعة الجائلين والفروشات لسوق المدينة الأسبوعي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما قام شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية بمسير للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلي قيام جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف علي أعمال رفع الباعة الجائلين والمفترشين بالشوارع والأرصفة، وعدم إقامة سوق الجمعة الأسبوعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين. بالإضافة لقيام علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا العديد من القري.

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