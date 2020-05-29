إعادة فتح اللوفر الفرنسي 6 يوليو المقبل

أعلنت إدارة متحف اللوفر الفرنسي، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المتحف في 6 يوليو المقبل، وفقا لقناة العربية الاخبارية.وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، قد أعلن، الخميس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد بات تحت السيطرة في البلاد، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن الإجراءات الجديدة من تخفيف الحجر المفروض على الفرنسيين منذ 17 مارس الماضي.وقال فيليب إن هذه الإجراءات التي تتضمن رفع القيود عن حركة التنقل، وإعادة فتح المطاعم، ودور السينما، والمنتزهات في المناطق التي تقع ضمن المستوى "الأخضر" من الخطر، ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من الثاني من يونيو المقبل.وحسب الحصيلة الرسمية، فقد أودى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحياة أكثر من 28 ألفا و500 شخص بفرنسا.