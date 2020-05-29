فضل شاكر يستعد لطرح أغنية «وحشتوني»

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر بوستر أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وحشتوني"، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.يعود فضل شاكر بقوة خلال الأيام المقبلة بطرحه عددا من الأغنيات المنفردة لجمهوره لتعويض سنوات الغياب، وتعاون فضل شاكر في أغنية "وحشتوني" مع كل من الشاعر الغنائي قوسا والملحن سهم.ويطرح فضل شاكر، غدا السبت، أغنية جديدة بعنوان "غيب"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، وجرى تسجيلها ما بين استديوهات لندن ولبنان.كما يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة باللهجة المصرية خلال الأيام المقبلة، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي عمرو المصري، والمحلن عمرو الشاذلي.