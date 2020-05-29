«العربية للتصنيع»: مصر أبلت بلاءً حسنًا في مواجهة فيروس كورونا

قال اللواء أيمن موسى، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنهم وضعوا خطة للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا من خلال إنتاج مستلزمات للوقاية من الكورونا، مثل: "ماسك الوجه، ومطهر ومعقم اليدين، والكمامات".وأشار اللواء أيمن موسى، خلال تصريحاته بقناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنهم أنتجوا كبائن لتعقيم الأشخاص، منوهًا بأن العقول المصرية جاهزة للابتكار، ولكن كانت تحتاج لشرارة.وأكد مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر أبلت بلاءً حسنًا في مواجهة فيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، أعلنت عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.