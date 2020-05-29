رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل ٦٦٤ قطارًا يوميًا على الوجهين القبلي والبحري غدً ا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:12 ص
قطار
قطار
علا غزال
طباعة
صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في إطار خطة الوزارة للإستغلال الامثل لموارد وطاقات السكة الحديد فقد وجه الوزير قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غدًا السبت 30 مايو الجاري.

وأ ضاف في بيان رسمي، أنه قد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٦٦٤ قطار يوميا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات على الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعه السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مشيرا الى أنه سيتم تشغيل عدد ٥٤ قطار علي خط القاهرة الاسكندرية وعدد ٥٠ قطار علي خط القاهرة السد العالي وعدد ٣٦ قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.

وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

«إيه ده يا مجرمة».. سر طرد زكى رستم لصباح من الاستوديو

الصين تعلن «صفر كورونا».. إصابات ووفيات

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

الهلال الأحمر يطلق مبادرة لدعم الأطقم الطبية تقديرًا لجهودهم

كورونا يصيب الأطقم الطبية في إيطاليا بـ«اضطراب ما بعد الصدمة»

كوريا الجنوبية تعتزم استيراد «ريمديسيفير» كعلاج طارئ لكورونا

منوعات

تردد قنوات أوربت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات Orbit

مقتل وفقدان 5 بسبب الطقس بالصين

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"