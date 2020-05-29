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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

360 ألف وفاة بكورونا حول العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:06 ص
كورونا
كورونا
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغت أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن عدد المصابين بلغ 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين فيها مليون و700 ألف مصاب.. وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

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