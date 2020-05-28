تفاصيل شفاء سامح فهمى وزير البترول الأسبق من كورونا

كشف مصدر مقرب من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة «رويال ريسورسيز» للبترول، المالكة لحقل «طائر البحر» في منطقة خليج السويس، أن حالة المهندس سامح الصحية مستقرة حاليًا وتستجيب للعلاج المقرر له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 10 أيام.وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن وزير البترول الأسبق، يمارس حياته بشكل طبيعي داخل الحجر الصحي بمنزله، وأنه شبه تعافى من الفيروس وذلك بعد انتظامه على بروتوكول العلاج المقرر له من قبل فريقه الطبى بالمنزل.وأشار، إلى أن جميع الفحوصات والتحاليل التى تمت خلال اليومين الماضيين تؤكد على تحسن حالته بشكل كبير، وسيتم الإعلان عن شفائه بشكل كامل خلال أيام بعد انتهاء بروتوكول العلاج وعمل التحاليل الأخيرة له، كما أن درجة حرارته انخفضت وأصبحت في المعدلات الطبيعية، ويتواصل مع أقاربه وأصدقائه عن طريق الهاتف ليطمئنهم عليه.وكان المهندس سامح فهمي، أعلن الثلاثاء قبل الماضي، أنَّ الفحوصات الطبية التي أجراها لفيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابيتها، وذلك بعد شعوره بإجهاد ودرجة حرارة مرتفعة لمدة 3 أيام، وحينها قام على الفور بعزل نفسه ذاتيًا في منزله، واستدعاء فريق طبي لعمل التحاليل اللازمة ومتابعة حالته.ويقيم "فهمي" في غرفة منعزلة داخل منزله مجهزة طبيًا، كما عزل عدد من المخالطين للوزير الأسبق أنفسهم ذاتيًا داخل منازلهم لحين انتهاء فترة العزل المقررة 14 يومًا، بالإضافة إلى أنَّ المهندس هادي فهمي، شقيق الوزير الأسبق، يتابع الحالة الصحية له بصفة مستمرة.وشغل المهندس سامح سمير أمين فهمي، منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عامًا، في الفترة من عام 1999 حتى عام 2011، وهو من مواليد عام 1949، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في عام ‏1973‏، قبل أن يحصل على درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية‏ بعد ذلك.