«التموين» تحدد نسب خلط القمح المحلى بالمستورد بعد انتهاء التوريد

كشف المهندس فرج خيري، مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن المطاحن تقوم حاليًا بطحن نسبة ١٠٠٪ من الأقماح المستوردة لإنتاج الدقيق استخراج ٨٢٪ لصالح المخابز لحين غلق موسم التوريد للأقماح المحلية في منتصف شهر يوليو المقبل، وتجتمع لجنة برامج القمح لتحدد النسب الخلط إلى نسبة ٧٠٪ أقماحًًا محلية و٣٠٪ أقماحًا مستوردة وسحب الأقماح من الصوامع والبناكر والهناجر.أشار خيري فى تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن هناك متابعة مديريات التموين من خلال الغرف الفرعية عمليات التوريد للأقماح وحصر الكميات المستلمة والمرفوضة ومن خلال الخطوط الساخنة، ورفع تقرير للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والعمل علي حل المشاكل وإزالة العقبات التي تواجه الموردين.وأشار إلى أن كل محافظ ومدير مديرية تموين ملتزم بالضوابط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بحل أي مشاكل لعمليات توريد الأقماح المحلية فى محافظته على أرض الواقع لإزالة كل العقبات التى تواجه المزارعين في عمليات التسلم للأقماح.