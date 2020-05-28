السيسي: أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك في جهود الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الوطن يقف في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات».وأضاف: «وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز».وأكد الرئيس «ثقته العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائماً في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها».واختتم الرئيس السيسي تدوينته قائلاً: «حفظ الله مصر والمصريين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».