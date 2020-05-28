نصائح طبية مهمة لمعالجة مريض كورونا فى المنزل

وهذه الأدوية تؤخذ في حال ظهور أعراض:



- ما مدة العزل؟



- وما الذي يمكن عمله في حال ظهور أعراض؟



بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، ينصح المختصون بضرورة تلقي العلاج بالمنزل مع الالتزام بما أقرته وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية من قواعد العزل، وذلك فى حال شعور الشخص بأعراض الوباء، أو إيجابية المسحة الطبية.وتشير عدد من الدراسات إلى أن ما يقرب من 80% من مصابي الفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، لذا فالعلاج المنزلى مع استشارة الطبيب المختص له أهمية كبرى ويحقق معدلات الشفاء المرجوة، خاصة فى ظل نقص أماكن العلاج بالمستشفيات إلا فى أضيق الحدود وللحالات الخطرة فقط.وعن هذا أوضح الدكتور أحمد شكر، إخصائي أمراض الباطنة والحميات، أن هناك مجموعة من الأدوية المهمة يجب أن يعرفها الأشخاص الذين خالطوا حالة إيجابية وظهرت لديهم أعراض واضحة، أو من كانت نتيجة مستحتهم الطبية إيجابية دون وجود أعراض ظاهرة.هذه أدوية خاصة بالمخالطين لحالات إيجابية لكن دون ظهور أعراض عليهم:1- Breva فيتامين د قرص كل 24 ساعة.2- أقراص زينك مثل أوكتاتورن مرة يوميًا.3- فيتامين C فيتاسيد 500 كل 12 ساعة.4- أسبوسيد 2 قرص كل 24 ساعة، للوقاية من السيولة في الدم.إذا كان المصاب لديه كحة أو سخونة لكن ليس لديه نهجان يتم أخذ علاج بالحقن مع الأدوية الأخرى كالتالي:1- فورتام: حقنة تؤخذ بالعضل، أو عن طريق الوريد، تقسم 4 جرعات كل 12 ساعة.2- زيسروسين 500 مضاد حيوي يؤخذ قرص قبل النوم.3- أسبوسيد "2 قرص كل 24 ساعة، ولمريض القلب أو الأمراض المزمنة: كليكسان ويؤخذ تحت الجلد.4- فيتامين C مثل المخالطين، لكن مع اختلاف الجرعة قرص كل 8 ساعات.5- بريفا فيتامين د، قرص كل 24 ساعة.6- الزنك "أوكتاترون" قرص كل 12 ساعة.خوافض الحرارة: باراثيتامول.ويوصي الأطباء بأنه في حال زيادة الأعراض مثل ارتفاع شديد بدرجة الحرارة، أو كحة ناشفة شديدة مع ضيق بالتنفس، أن يذهب المريض لأقرب مستشفى لعمل التحاليل وأشعة الصدر، والخضوع لما سيقوله الأطباء سواء البقاء في المنزل مع اتباع تعليمات الحجر المنزلي، أو العزل في المستشفى بعد عمل مسحة طبية.طبقًا لآخر الدراسات، فإن المريض يلتزم مدة أسبوعين منذ بداية الأعراض.-هل تحاليل الدم وسرعة الترسيب ونسبة الحديد في الدم تكفي لتشخيص الكورونا؟التحاليل قد تكشف عن وجود الفيروس مع شدة الأعراض، لكن في حال عدم ظهور الأعراض أو ضعفها قد تكون النتائج سليمة، ما يعني أنها لا تكفي للحكم على الإصابة من عدمها.ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، مع شرب سوائل بكثرة، الالتزام بالتغذية الصحية، ووضع الكمامة وأدوات أكل وشرب والنوم يكون مبتعدًا عن باقي أفراد الأسرة.ويواصل فيروس كورونا التفشي حول العالم، وحددت منظمة الصحة العالمية العديد من الأعراض للمصابين به قد تظهر بعضها أو جميعها، أو لا تظهر على الإطلاق، مثل الحمى، وارتفاع درجات الحرارة، وهمدان الجسم، الصداع، فقد حاستي الشم والتذوق، الإسهال، التهاب الحلق واللوزتين، كحة ناشفة، تورم بالعينين أو تورم بالقدم.