423 عائدًا من السعودية يغادرون «حجر المدينة الجامعية بالغردقة»

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه انتهت اليوم الخميس فترة الحجر الصحي للعائدين من المملكة السعودية عبر ميناء سفاجا البحرى قادمين من ميناء ضبا، حيث غادر 423 شخصًا صباح اليوم الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة.وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، أن الأطقم الطبية المرافقة لهم داخل المدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة قامت بأخذ العينات منهم للتأكد من سلبيتها، لافتًا إلى أن العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا، اليوم الخميس يكونوا قد أتموا أسبوع من الحجر الصحي وبذلك تكون قد انتهت المدة المخصصة لهم، بعد تقليص مدة الحجر للعائدين من الخارج من 14 يوما إلى 7 أيام.وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم سحب العينات اللازمة للعائدين للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي أثبتت سلبيتها.كان ميناء سفاجا البحري، استقبل يوم الأربعاء 20 مايو، العبارة "القاهرة" قادمة من ميناء ضبا السعودي، وعلى متنها 423 راكبا مصريًا من العالقين بميناء ضبا السعودى، بعد توقف الحركة الملاحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 1).