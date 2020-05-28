استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

تابعت الفنانة سهير زكي مباريات الملاكم العالمي محمد علي كلاي في التلفزيون وفي الأعمال السينمائية، وكانت تهتم بجمع كل القصاصات الورقية التي يظهر فيها "كلاي" وهو يسدد لكماته القوية لمنافسيه وخصومه، لمدة خمس سنوات.ألهمت ضربات محمد علي كلاي الراقصة سهير زكي بأن تبتكر رقصة تشبه لكماته التي حفظتها عن ظهر قلب، وأن تعتبر هذه الرقصة المبتكرة محل امتنان وتقدير وإعجاب بقدراته.لكن وعلى إثر هزيمته من الملاكم "فريزر" خابت آمال سهير زكي، وتراجعت عن فكرتها، إلى أن استعاد "كلاي" انتصاراته وتلاشت ذكرى هزيمته في مخيلة سهير زكي.وابتكرت سهير زكي كما ذكرت مجلة الكواكب في 16 مايو 1972، رقصة تشبه لكمات محمد علي كلاي، تحتوى على بعض اللكمات الخفيفة مختلطة بخصائص الرقص الشرقي وجمالياته.