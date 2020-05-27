محمد مهران: وافقت على «البرنس» قبل ما أعرف السيناريو

شارك النجم الشاب محمد مهران في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" وقدم شخصية حمادة صديق الفنان محمد رمضان داخل أحداث المسلسل وحقق مهران نجاحا كبيرا، كما تصدر المسلسل السباق الرمضاني.وكشف محمد مهران لـ"الدستور" عن أن المخرج محمد سامي هو من رشحه لشخصية "حمادة" ووافق على المشاركة في العمل قبل أن يعرف قصته أو يعرف تفاصيل شخصيته لثقته في محمد سامي وهو ما حدث بالفعل.وأضاف مهران أنه في الأساس من منطقة شعبية في مصر القديمة، قائلا: استعديت للشخصية بعملي في إحدى ورش السمكرة الحقيقية لمدة 3 أيام متتالية لكي أتمكن من مسك خيوط الشخصية جيدًا.يشار إلى أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ومحمد مهران ونور اللبنانية وروجينا ومحمد علاء وأحمد فيهم وإدوارد وأحمد داش وريم سامي وعبدالعزيز مخيون وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومن تأليف وإخراج محمد سامي.