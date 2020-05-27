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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل «صحة الغربية» يكشف سبب حرق صندوق نقل متوفى كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:46 م
الغربية
الغربية
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سبب حرق صندوق نقل متوفي مصاب بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية البرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية الأولى الذي يقدمه وائل الإبراشي، إن الصحة وضعت سياسات وإجراءات للتعامل مع المتوفى بمرض كورونا من لحظة وفاته على سريره بالمستشفى حتى إجراءات التغسيل والتكفين، ووضعه في كيس معد خصيصًا لذلك.

وأوضح أن صندوق نقل المتوفي المفترض أنه قابل للتطهير، ويتم تطهيره بالمياه والكلور، وفي حالة صناعته من مادة غير قابلة للتطهير يمكن حرقه.

واختتم: "قد يتم نقل الجثمان بصندوق خشبى غير قابل للتطهير، وفى هذه الحالة يكون استخدامه مجددًا غير مقبول".

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