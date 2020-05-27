وفاة صيدلي بكورونا في الشرقية

توفي طبيب صيدلي اليوم بمحافظة الشرقية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما ساءت حالته وتعذر إنقاذه.ونعى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بالمديرية شهيد الواجب الدكتور محمد فتحي السيد إبراهيم الصيدلي بوحدة بيشة عامر، التابعة للإدارة الصحية بمركز منيا القمح ووافته المنية اليوم بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جميع أطباء الشرقية يحتسبونه عند الله من الشهداء، ساىلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.