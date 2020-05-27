رئيس وزراء إيطاليا يشيد بخطة التعافي الاقتصادي الأوروبية المقترحة

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء: إن خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا التي تقدر بـ750 مليار يورو ( 821 مليار دولار) التي اقترحتها المفوضية الأوروبية تمثل " إشارة جيدة".وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إشارة جيدة من بروكسل، تسير في نفس الاتجاه الذي أشارت إليه إيطاليا. لقد وصفونا بالحالمين لأننا أمنا بذلك منذ البداية".وأضاف: "500 مليار يورو على هيئة منح و250 مليار يورو على هيئة قروض مبالغ ملائمة. الآن فلنسرع وتيرة المفاوضات ونحرر الموارد سريعا".