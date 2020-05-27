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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إيطاليا يشيد بخطة التعافي الاقتصادي الأوروبية المقترحة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:52 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء: إن خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا التي تقدر بـ750 مليار يورو ( 821 مليار دولار) التي اقترحتها المفوضية الأوروبية تمثل " إشارة جيدة".

وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إشارة جيدة من بروكسل، تسير في نفس الاتجاه الذي أشارت إليه إيطاليا. لقد وصفونا بالحالمين لأننا أمنا بذلك منذ البداية".

وأضاف: "500 مليار يورو على هيئة منح و250 مليار يورو على هيئة قروض مبالغ ملائمة. الآن فلنسرع وتيرة المفاوضات ونحرر الموارد سريعا".

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