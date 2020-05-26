سوريا: إصابة 3 من القوات الأمريكية ومن قسد في هجوم نفذه مجهولون

أعلنت وكالة الأنباء السورية، في نبأ عاجل لها عبر قناة سكاي نيوز الفضائية، عن إصابة 3 من القوات الأمريكية و5 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور.يذكر أن عملية هروب قيادات في قسد من أكراد تركيا تتواصل بشكل مكثف جدًا، حيث كان مسئول مالي آخر ضمن منطقة الدرباسية تمكن من الهرب خلال الأيام الفائتة بتنسيق مع الجانب التركي، وبحوزته مبالغ مالية طائلة أيضًا، بالإضافة لهروب امرأة من أكراد تركيا، وهي تشغل منصبا قياديا في صفوف قسد بمنطقة الرقة، وآخر مسئول عن "الأنفاق" بعين العرب (كوباني).