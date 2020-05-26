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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

43 عالما يناقشون مواجهة كورونا ومستقبل العالم بجامعة طنطا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:59 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة، أنه تم انعقاد الجلسة التحضيرية اليوم للمؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة عدد كبير من العلماء حول العالم في مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، موضحًا أن هناك إقبال دولي كبير على المشاركة في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مصر على مستوى الجامعات لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المؤتمر ينعقد مساء غدٍ تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة كوفيد 19 ومستقبل العالم بعد الجائحة" والذي يستمر يومين ويشارك به 43 باحثا من ثماني دول عربية وأجنبية، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها ودور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة فى تخطى الأزمة كما يناقش المؤتمر مستقبل العالم بعد كورونا، موضحًا أن الباحثين المشاركين في الجلسة التحضيرية أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر الحيوي والمهم.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا الكيلاني مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة ومقرر المؤتمر، إنه من المقرر بحث الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لجائحة كورونا، وتعزيز التعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم خاصة بعد أن بات الفيروس أزمة عالمية تحتاج تتضافر الدول في مواجهته، وأضافت أنه سيشارك بالمؤتمر باحثين من دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولبنان والجزائر والسعودية وتونس وكرواتيا.

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