«أوبك» تؤكد رغبة المنتجين الأمريكيين فى التعاون مع «أوبك +»

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن المنتجين في الولايات المتحدة لديهم رغبة في التعاون مع تحالف "أوبك +" من أجل جلب الاستقرار إلى سوق الطاقة.ونقل بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء عن رايان سيتون مفوض السكك الحديدية في ولاية تكساس حثه للمنتجين الأمريكيين للنفط الصخري على خفض إنتاج النفط والتعاون مع دول "إعلان التعاون" تحالف "أوبك +" لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.وأشار البيان إلى قول سيتون إلي أن نتائج الاجتماعيين الاستثنائيين التاسع والعاشر لمنظمة أوبك والاجتماعات الوزارية من خارج أوبك في أوائل أبريل الماضي كانت خطوة عظيمة جلبت الاستقرار لسوق الطاقة الذي كان في أمس الحاجة إليه.وشدد البيان على أهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة التي تعد واحدة من أكثر السلع الأساسية أهمية، مشيرا إلى أن اتساع نطاق التعاون بين المنتجين منذ وقوع أزمة وباء كورونا.يشار إلى أن المنتجين في "أوبك" وخارجها اتفقوا في 12 أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لمواجهة التباطؤ الواسع في الطلب العالمي على النفط الخام جراء جائحة "كورونا".