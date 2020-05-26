رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أوبك» تؤكد رغبة المنتجين الأمريكيين فى التعاون مع «أوبك +»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:41 م
أوبك
أوبك
أ ش أ
طباعة
أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن المنتجين في الولايات المتحدة لديهم رغبة في التعاون مع تحالف "أوبك +" من أجل جلب الاستقرار إلى سوق الطاقة.

ونقل بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء عن رايان سيتون مفوض السكك الحديدية في ولاية تكساس حثه للمنتجين الأمريكيين للنفط الصخري على خفض إنتاج النفط والتعاون مع دول "إعلان التعاون" تحالف "أوبك +" لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأشار البيان إلى قول سيتون إلي أن نتائج الاجتماعيين الاستثنائيين التاسع والعاشر لمنظمة أوبك والاجتماعات الوزارية من خارج أوبك في أوائل أبريل الماضي كانت خطوة عظيمة جلبت الاستقرار لسوق الطاقة الذي كان في أمس الحاجة إليه.

وشدد البيان على أهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة التي تعد واحدة من أكثر السلع الأساسية أهمية، مشيرا إلى أن اتساع نطاق التعاون بين المنتجين منذ وقوع أزمة وباء كورونا.

يشار إلى أن المنتجين في "أوبك" وخارجها اتفقوا في 12 أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لمواجهة التباطؤ الواسع في الطلب العالمي على النفط الخام جراء جائحة "كورونا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذ فتيات من التحرش.. الاعتداء على صيدلي بـ«مشرط» في الغردقة

2.9 مليون مصرى يعانون صعوبات فى التركيز والتذكر

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

بافاريا تنتقد الشروط المحتملة للمفوضية بشأن حزمة لوفتهانزا

فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة فى لبنان

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص