إصابة 5 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق بني عبيد عزبة عبدالهادي التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق بنى عبيد عزبة عبدالهادى ووجود مصابين.وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص وهم عبدالعال. م. ع" 17 سنة، وأحمد. ص. ا 23 سنة، وحسنى. ر. ع 16 سنة، وأحمد. ن. ر 15 سنة بكدمات وجروح، وجميعهم مقيمون بعزبة عبدالهادى، وحمدى. م. خ 60 سنة، ومقيم بنى عبيد بكدمات بالجسم.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى عبيد لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.