انخفاض أعداد مصابي كورونا داخل مستشفيات فرنسا

انخفض عدد المصابين بمرض "كوفيد- 19" الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات فرنسا 387 مصابا ليبلغ عدد المصابين 16798 حالة، اليوم الاثنين، ويتواصل الانخفاض التدريجي الذي تشهده معدلات الإصابة في البلاد رغم توقف عارض شهده أمس الأحد.وقالت وزارة الصحة إن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من ستة أسابيع.ولم تعلن السلطات الفرنسية عن إحصائية جديدة للوفيات بسبب الوباء، وبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 28367 وفاة حتى أمس الأحد.