مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين، منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة الحبون التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم لمستشفى سنورس المركزي.تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب معركة بالأسلحة النارية فى عزبة حبون التابعة لمركز سنورس، وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة سنورس، وتبين نشوب معركة بين عائلتى الحبون، وحسان، إثر مشاجرة بالأسلحة، وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني لمحاولة السيطرة علي الأوضاع.