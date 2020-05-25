الإمارات: تخطي فحوصات فيروس كورونا حاجز المليونين

أكدت الإمارات، اليوم الإثنين، تخطيها فحوصات فيروس كورونا حاجز المليوني فحص، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن السماح عن عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم، الموافق 1 يونيو 2020.ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae، والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.وذكرت الهيئة، على موقعها، أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولًا، وإرفاق الطلب بالمستندات المحددة.