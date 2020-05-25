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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:54 م
حوت
حوت
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أعلنت الكويت العثور على حوت نافق أمام منطقة الكوت البحري جنوبي البلاد، حيث تم سحبه إلى اليابسة وتسليمه إلى الهيئة العامة للبيئة الكويتية.

وقالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إنها تلقت بلاغا من خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية الكويتية، بوجود حوت نافق بالمنطقة الجنوبية بالكويت.

وأضافت أنه بالانتقال تبين أنه حوت من نوع الباليني حيث يحتوي هذا الحوت على صفائح بالينية، وذلك لفلترة الأسماك الصغيرة والجمبري الموجود بالمحيطات، لافتة إلى أنه سبق وأن وجد هذا النوع نافقا بالقرب من جزيرة فيلكا عام 2014، وبالقرب من جزيرة قاروه عام 2015.

وأشارت البيئة الكويتية إلى أنه تم رصد هذا النوع وتوثيقه إقليميا لأول مرة نافقا عام 1969 في منطقه أم قصر في العراق، مضيفة أن تلك الحيتان تتواجد موائلها الطبيعية في المحيطات، لكن نادرا ما تدخل من المحيط الهندي، مرورا بخليج عمان إلى الخليج العربي.

وتابعت أن تلك الحيتان غالبا ما تنفق لعدة أسباب، منها اصطدام السفن بها عندما تمر في خطوط الملاحة البحرية، أو كبر السن، أو مرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله، وهي القشريات الصغيرة الموجودة فقط بالمحيطات.

ولفتت إلى أن هذه الحيتان تتراوح أحجامها ما بين 13 و15.5 متر، وعادة ما تكون الأنثى أكبر من الذكر.

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