الطيران الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية مجددًا

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طلعات جوية وغارات وهمية استفزازية فوق بعض المناطق.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الإسرائيلي حلق فوق منطقة مرجعيون النبطية على علو متوسط وفوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولًا حتى راشيا الوادي والبقاع الغربي وإقليم التفاح ونفذ غارات وهمية وصوًلا حتى مجرى الليطاني وقلعة الشقيف.كما خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب.