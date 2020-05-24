آخر تطورات إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

القصة الكاملة لاصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا



وعلمت "الدستو" أن رجاء الجداوي كانت تعاني من نزلة برد بسيطة خلال وجودها في موقع تصوير مسلسل "لعبة النسيان" خلال الأيام الماضية ومع انتهاء تصوير آخر مشهد لها بدأت بالشعور بحالة إعياء شديدة وارتفعت حرارتها لتصل إلى 39.6 درجة وعانت من ضيق شديد في التنفس وعلى الفور تم نقلها للمستشفى وإجراء التحاليل المعملية والتى أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتم نقلها لمستشفى العزل لتلقي العلاج.



عمل مساحات للمخالطين لها



وكشف مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي للدستور أن الطب الوقائي قرر إجراء حصر للمخالطين للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وإجراء تحليل pcr لهم وعلى رأسهم فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.





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آخر أعمال رجاء الجداوي

وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان في بطولة مسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى ولعبت الجداوي دور "زوزو" المربية الخاصة لرقية "دينا الشربيني" والتي كان لها دور كبير في حياتها.



أبطال مسلسل "لعبة النسيان"

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions. وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان في بطولة مسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى ولعبت الجداوي دور "زوزو" المربية الخاصة لرقية "دينا الشربيني" والتي كان لها دور كبير في حياتها.مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.





قصة المسلسل



ينتمي المسلسل الدرامي "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية،وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي الي ان تكتشف الحقيقة كاملة.



آثار خبر إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد حالة من الذعر والقلق بين العاملين بالوسط الفني خاصة وأن الجداوي انتهت منذ يومين فقط من تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني.وكشف مصدر مقرب من النجمة رجاء الجداوي أنها بدأت الاستجابة للعلاج وانخفضت حرارتها إلى 37 درجة مئوية وما زالت موجودة بغرفة رقم 212 وهي غرفة عادية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.وأكد المصدر أن حالة الفنانة الكبيرة لا تحتاج نقلها إلى غرفة العناية المركزة خاصة مع استجابتها للعلاج وانخفاض حرارتها، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تماما.وجرى الإعلان عن إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، ونقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.