حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

حالة من الحزن والقلق أصابت الجمهور العربي المحب للفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعد إعلان ابنتها إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم عزلها بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، حتى تتلقى العلاج اللازم هناك، وذلك بعد أن علمت "الدستور" أن حالة الفنانة غير مستقرة.وبعد الإعلان عن الخبر بدقائق، تداول عدد من النشطاء على صفحات السوشيال ميديا، أن النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني أصيبوا نظرا لاختلاط رجاء الجداوي بدينا الشربيني أثناء تصوير مسلسلها الأخير" لعبة النسيان" بالإضافة لنشر صور حديثة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني ورجاء الجداوي.ورغم حداثة الصورة التي لم تنشر من قبل، أعلن الكاتب الصحفي هاني عزب، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" أن تاريخ التقاط الصورة يعود إلى أشهر طويلة مضت قبل بدء تصوير المسلسل.مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، علي قاسم، هديل حسن، أسماء جلال، هنا داوود، حسن مالك، أسماء أبو اليزيد، الطفل آدم وهدان، إنجي المقدم، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر حبيب.