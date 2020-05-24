سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

كشفت مصادر أن الفنانة رجاء الجداوي طالبت مسئولي وزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بنقلها لمستشفى عزل أبوخليفة، المخصص لاستقبال مصابي الفيروس، لتتلقى العلاج اللازم بها.وأوضحت المصادر أن سبب طلبها العلاج بهذا المستشفى هو كونها أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، كما أن المستشفى حصل على إشادات كبرى جعله من أفضل مستشفيات العزل في مصر، بسبب الطاقم الطبي المتميز به، واحتوائه على إقامة فندقية، وتخصيص قسم vib، والذي يحتوي على سبل للترفيه، وعدم شعور المرضى بأنهم في مستشفى، فضلًا عن زيادة نسبة المتعافين به.وأكد المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وارتفعت درجة حرارتها لـ38 وشعرت بضيق في التنفس، وبإجراء تحليل لها إيجابية إصابتها بفروس كورونا المستجد، وجارٍ حصر المخاليطن لها.فيما أعد المستشفى حجرتين لها، حجرة في قسم الـvib، وأخرى في العناية المركزة، تحسبًا لتدهور حالتها الصحية بسبب كبر سنها.وأضافت المصادر، أن كبر سنها سيؤثر عليها، خاصة أن مرفق الإسعاف أخطرهم بأنها تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، وقد تحتاج لحجزها في العناية المركزة بسبب ضيق التنفس وكبر السن.