«التضامن»: استمرار تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القوافل الغذائية والمساعدات الإنسانية التى بدأت الوزارة فى توزيعها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى قبل شهر رمضان مستمرة خلال عيد الفطر المبارك وبعد العيد وذلك حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضافت "القباج" - فى بيان اليوم الأحد - أن القوافل والمساعدات تتم من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة أو الجمعيات الأهلية، بما يكفل تحقيق الدعم وتقديمه للأسر الأولى بالرعاية في أنحاء مصر المختلفة، خاصة قرى مبادرة "حياة كريمة".وأكد طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ"الدستور" أنه يتم توزيع المساعدات للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني توفر احتياجات هذه الأسر وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لديها وحسب ظروف وإمكانيات كل جمعية.وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لتنسيق جهود مساعدة الأسر وتقديم الخدمات اللازمة لهم.