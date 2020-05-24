المبعوث الأمريكى يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى أفغانستان خلال العيد

رحب المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان والحكومة الأفغانية خلال أيام عيد الفطر المبارك.وقال خليل زاد - في بيان نشر على تويتر وأوردته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية - "نرحب بقرار طالبان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال العيد، وكذلك بإعلان الحكومة الأفغانية بالمثل وإعلان وقف إطلاق النار الخاص بها".وأضاف خليل زاد أن الفيروس التاجي قد أفسد شهر رمضان للعالم، مع معاناة خاصة للأفغان بسبب تصاعد العنف.وقال: "على الرغم من استمرار التحديات الصعبة على الجبهتين، أعتقد أنه سيتم التغلب على كليهما، طالما أن القادة من جميع الأطراف يتخذون القرارات الصحيحة ويضعون مصلحة شعبهم في المقام الأول"، مضيفًا أن "هذا التطور يتيح الفرصة لتسريع عملية السلام".وأضاف: "يجب اتباع خطوات إيجابية أخرى على الفور: الإفراج عن السجناء المتبقين على النحو المحدد في اتفاق الولايات المتحدة - طالبان من قبل الطرفين، وعدم العودة إلى مستويات عالية من العنف، واتفاق على موعد جديد لبدء الأفغان داخل أفغانستان".وقال خليل زاد إن هذه فرصة مهمة لا يجب تفويتها، والولايات المتحدة ستقوم بدورها للمساعدة.وقد أعلنت حركة طالبان في وقت متأخر من يوم السبت أن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد، وهي خطوة رحبت بها الحكومة الأفغانية التي أعلنت بعد ذلك وقفا لإطلاق النار ردا على إعلان طالبان.