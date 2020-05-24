مصادر: انخفاض حرارة رجاء الجداوي بعد 3 ساعات من دخولها مستشفى العزل

كشفت مصادر بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية - المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد - أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي انخفضت وأصبحت 37 بدلًا من 39 التي كانت عليها لمدة يوميا، وذلك عقب وصولها المستشفى بـ 3 ساعات.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وارتفعت درجة حرارتها إلى 39، وشعرت بضيق في التنفس، وبإجراء التحاليل لها تبين إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجارٍ حصر المخالطين لها.وكانت الجداوي طالبت مسئولي وزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بنقلها لمستشفى عزل أبوخليفة، لتتلقى العلاج اللازم بهذه المستشفى كونها أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، كما أن المستشفى حصل على إشادات كبرى جعله من أفضل مستشفيات العزل في مصر، بسبب الطاقم الطبي المتميز به، واحتوائه على إقامة فندقية، وتخصيص قسم vib، والذي يحتوي على سبل للترفية، وعدم شعور المرضى بأنهم في مستشفى، فضلًا عن زيادة نسبة المتعافين به.