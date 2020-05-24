العائدون من الخارج يحتفلون بالعيد في «حجر قناة السويس» (صور)

شاركت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بالمدينة الجامعية للبنات، أبناء مصر العائدين من الخارج، فرحة عيد الفطر المبارك.ويقضى فوج أبناء مصر العائدين من الخارج، فترة الحجر الصحي المؤقت تنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وحرصت رئيس الجامعة على التواجد بمقر المدينة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد القيشاوى مدير المستشفى الميدانى وهدى فرج أمين الجامعة المساعد.وأطلقت تكبيرات العيد المسجلة فى بداية مظاهر الفرحة، ثم تم توزيع أعلام مصر والحلوى والهدايا التذكارية على أفراد الفوج وسط أجواء تعكس الفرحة، ضمن إجراءات احترازية مشددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.وقد أعرب أفراد الفوج عن سعادتهم بحسن الاستقبال وتلك الأجواء المبهجة.