كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

يعتبر الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى "الكعك والبسكويت"، من الأطعمة التى ترتبط بعيد الفطر المبارك، فبمجرد الانتهاء من صلاة العيد، تنهال الأيادي لتلتهم ما لذ وطاب من هذه الاطعمة.من جانبها، أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن تناول مثل هذه الأطعمة يساعد في تحسين الحالة المزاجية والنفسية للبعض.وأضافت "عبد السلام" أن تناول الفسيخ والكعك، خاصة فى أول أيام العيد، من العادات والتقاليد التي تربي عليها الكثير من المصريين، كما أنها تزيد من حالة الترابط الأسري في البيوت المصرية.وأشارت "عبد السلام" إلى أنه من الفوائد النفسية المذهلة لتناول أطعمة العيد، هو تخفيف التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية، بالإضافة إلى زيادة هرمون السعادة في الجسم.وحذرت "عبد السلام"، من الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والسكريات، تحسبا للوقوع في مشكلات صحية خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة.