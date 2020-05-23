مفتي الإرهاب في ليبيا يشيد بـ«أردوغان» ويدعو لمنحه حصصا من «النفط والغاز»

واصل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، المعروف بفتاواه الإخوانية التي تحض على الإرهاب والعنف، الإشادة بالغزو التركي لليبيا، واصفًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"رجل الدولة"، الذي يجب أن يعامل معاملة خاصة في حصص النفط والغاز الليبي.وحسب ما نقلته قناة 218 الليبية، مساء اليوم السبت، سلط الغرياني، في خطاب جديد، عما اعتبره انتصارات لميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج في حربها ضد الجيش الليبي، في إشارة إلى انسحاب الأخير من قاعدة الوطية الجوية.وقدّم الغرياني شكره للميليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين الذين يرسلهم أردوغان لليبيا في الجبهات، مشددا على مواصلة القتال حتى دحر الجيش الوطني الذي وصفه بـ"العدو".وقدم شكره للدول التي وقفت معهم، وعلى رأسها تركيا التي تدخلت بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوفاق في نوفمبر 2019.وقال: أردوغان رجل الدولة، ويجب أن تعطى لدولته الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن الغاز والنفط والتعاون الاقتصادي نظير إيفائها بمتطلبات الاتفاقية.وحرّض مفتي الإخوان الإرهابية، المقاتلين على ملاحقة عناصر الجيش الذين خرجوا من الوطية والقصاص منهم كي تنتهي الحرب.كما حرض سكان الجبل والمناطق الأخرى بلهجة تحذيرية، من توفير الحماية لقوات الجيش وعدم قبول الإعفاء عنهم بوساطة الأعيان.