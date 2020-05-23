السيسي مهنئًا بعيد الفطر: فرصة لتقديم عظيم العرفان لأسر شهداء مصر الأبرار

هنأ الرئس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول عبد الفطر المبارك.وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".وأضاف: "وانتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار".