خيام «فحص كورونا» تمنع انتشار الفيروس بمستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إن الوزارة أطلقت مشروع الخيام أمام مستشفيات الحميات والصدر بعد أن أثبت نجاحه داخل محافظة بورسعيد أولى محافظات التأمين الصحي الشامل.وأوضح السبكي للدستور أن هذه الخيام حافظت على المستشفيات والأطباء والمرضى العاديين داخل المستشفيات، وذلك لأن كان من يتم الاشتباه في إصابته يدخل المستشفى في اتجاه مختلف عن الذي بسلطة المرضى العاديين فى دخولهم المستشفى مما ساعد على منع انتشار العدوى بين الأطباء والفرق الصحية أو المرضى من المواطنين.ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق تلك التجربة أمام كافة مستشفيات الحميات والصدر لمواجهة حالات التكدس داخل المستشفيات وفحص المواطنين وعزلهم عن المرضى الآخرين الذين تشبه أعراضهم لنفس الأغراض.وأشار إلى أن هناك قفزة نوعية في معدلات التطوير التي تحدث داخل المستشفيات بعد توجيهات وزيرة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توفير كافة سبل العناية بالمريض وذويه والأطقم الطبية التي تواجه الفيروس.وكانت وزيرة الصحة والسكان أشادت بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيي حميات وصدر العباسية، ووجهت بسرعة الانتهاء من تشغيل خيم انتظار وفرز واستقبال المرضى بكامل طاقتها بمستشفى حميات العباسية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان صحفي سابق أن الوزيرة تأكدت من جاهزية جميع خيم الانتظار والفرز المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوافر أجهزة الاشعات والتحاليل بالخيم لسرعة أداء الخدمة الطبية للمرضى، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة بها، مشددة على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم الانتهاء من تشغيل هذه الخيم بكامل طاقتها يوم الاثنين المقبل.وأضاف أن الوزيرة وجهت الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام من أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمستشفيين، مؤكدة أنه ما يحدث من تطوير بمستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية يتم بسرعة وكفاءة عالية.كما قامت بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكدت من توافر مخزون كاف، كما راجعت أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى.