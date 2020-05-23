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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار غلق الحديقة المركزية والشواطئ في دمياط الجديدة خلال العيد

السبت 23/مايو/2020 - 09:35 ص
محمد رجب
محمد رجب
علا العلاف
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كلف المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مجموعة العمل (الطوارئ) بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك للمحافظة على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أنه سيستمر غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكذلك ري كافة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية وغمرها بالمياه لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم تفعيل غرفة عمليات الجهاز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال أجازة عيد الفطر لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).

كما شدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كلا فى نطاق عمله للتأكد من إلتزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (Covid_19)، مطالبا رئيس الجهاز، جميع سكان المدينة بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم

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