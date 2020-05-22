لأول مرة.. فرنسا «صفر» وفيات بكورونا

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم، عن تسجيلها صفر وفيات بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقالت السلطات بحسب وكالة رويترز، إنه لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 181826 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 28215، بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر".وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 5258006 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 336926 حالة وفاة.وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم 2123956 شخصا.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التي تأثرت بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 1631838 إصابة و97019 حالة وفاة.