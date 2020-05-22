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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزراء الباكستاني يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث تحطم الطائرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:10 م
عمران خان
عمران خان
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أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق فوري في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وكتب خان في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد تحطم طائرة ركاب من طراز إيه-320 بعد ظهر اليوم "أشعر بالصدمة والحزن بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه على اتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية أرشد مالك وكذلك مع فرق الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث.

وأعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء هذا الحادث.

وأضاف أن "نقدم صلواتنا وخالص تعازينا لأسر المتوفين".

وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية قد تحطمت - كانت متوجهة من كراتشي إلى لاهور - والتي كانت تقل 99 راكبا وطاقما من ثمانية أفراد، إذ سقطت على منطقة سكنية في مدينة كراتشي بينما كانت تقترب من المطار. وهرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإدارة المدنية إلى مكان الحادث لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.

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