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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسامة الهادي وديسكو مصر يجتمعان في أول سحور رمضاني أونلاين (صور)

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:30 ص
أونلاين
أونلاين
حسن أمين
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اجتمع عدد من من الفنانين في أول سحور رمضاني أونلاين في مصر يعيد بهجة "اللمة" والتجمع وسط أزمة الحجر الصحي وعزلة كورونا.

وتم السحور الأون لاين من خلال محادثة فيديو عبر تطبيق الإلكتروني "زووم" وضم كل من مروان يونس وخالد مختار وعبدول وعمرو حلمي وفرقة ديسكو مصر مع إضفاء لمسة فنية غنائية على وقع غناء الفنان والموسيقي أسامة الهادي، كما حمل جانبًا خيريًا للمساهمة في جمع تبرعات لصالح بنك الطعام المصري، عبر قيام الجهة المنظمة بالتبرع بقيمة حفل السحور السنوي هذا العام.

وتعد هذه المبادرة أول سحور أونلاين في مصر تماشيًا مع إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمجابهة تفشي فيروس كورونا وتم توصيل السحور للفنانين المشاركين عبر خدمة الدليفري.
أسامة الهادي وديسكو مصر يجتمعان في أول سحور رمضاني أونلاين (صور)
أسامة الهادي وديسكو مصر يجتمعان في أول سحور رمضاني أونلاين (صور)
أسامة الهادي وديسكو مصر يجتمعان في أول سحور رمضاني أونلاين (صور)
أسامة الهادي وديسكو مصر يجتمعان في أول سحور رمضاني أونلاين (صور)

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