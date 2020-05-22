كردستان العراق يعلن عطلة عيد الفطر فى الإقليم

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أن عطلة عيد الفطر ستمتد من يوم الأحد 24 مايو، وحتى الخميس المقبل الموافق 28 من ذات الشهر.وهنأ المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل المواطنين بحلول عيد الفطر، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الجميع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.من جهته، قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نبز إسماعيل، إن لجنة تحري الهلال ستجتمع مساء غدًا الجمعة في ديوان الوزارة، للتنسيق مع أوقاف المحافظات والإدارات المستقلة حول رؤية هلال شهر شوال.ودعا "إسماعيل"، المواطنين ممن يرون الهلال بالأدلة الشرعية إلى الاتصال بالإدارات المحلية للإبلاغ.وأعلنت وزارة داخلية كردستان العراق، في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، كما منعت إقامة صلاة العيد.