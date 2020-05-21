«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة

اعتذرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن عدم طرح مناظرة المفكر الكبير فرج فودة، التي كان مقررًا لها اليوم الخميس، موضحة أن سبب ذلك حدوث اختراق لقناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة.وأوضحت الهيئة في بيان عاجل لها، منذ قليل، أنه سوف يتاح عرض المناظرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء غدٍ الجمعة، عبر قناتي وزارة الثقافة المصرية والهيئة.