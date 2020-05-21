مالطا قلقة من خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ من الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية، اليوم الخميس، عن قلقها من خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ من الضفة الغربية.وأكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتيلو - في رسالة وجهها لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي - أن الحكومة المالطية تؤيد البيان الصادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك جوزيف بوريل الصادر في 23 أبريل بخصوص مخاطر الضم، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت بيانا واضحا عبرت فيه عن قلق مالطا المتزايد بشأن مقترحات الضم المطروحة.وقال بارتيلو - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - إن خطوة الضم تقوض حل الدولتين، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وللنظام العالمي القائم، وتقوض الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين على حدود عام 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة؛ ما سيؤدي إلى تدمير وإضاعة فرص السلام في المنطقة، مضيفًا أن حكومة مالطا أكدت استمرار دعمها لأي اقتراح يمكن أن يكون حافزا لسلام دائم في المنطقة، ودعت الأطراف كافة للعودة لمفاوضات تؤدي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.