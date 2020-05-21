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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 ساعات ثمنهم يصل إلى ملايين في معرض جينيف لعام 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 03:17 م
ساعة
ساعة
سلمى بدر
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بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تم إلغاء وتأجيل الكثير من أحداث وفعاليات في صناعة الموضة، ولهذا السبب قامت العديد من العلامات التجارية بالاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لعرض أحدث منتجاتها، ومن أكبر الأحداث التي عرضت في بث مباشر على الإنترنت كان معرض جنيف للساعات والعجائب لعام 2020.

شاركت في المعرض 30 ماركة تجارية فاخرة أمثال "Jaeger-LeCoultre" و"Cartier" و"IWC" و"Laurent Ferrier" وغيرها، حيث قامت بعرض صور ومعلومات حول الساعات الجديدة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ترويجية لمختلف الإصدارات الجديدة.

- ساعة "Reverso One Red-Wine" من العلامة جاجيير"Jaeger-LeCoultre":
قدمت علامة "Jaeger-LeCoultre " ساعتها الجديدة "Reverso One Red-Wine" بلون ظل الأحمر الخمري الأنثوي الفاخر، وهي جزء من مجموعة ريفيرسو تأتي بتصميم كلاسيكي من ثلاثينيات القرن العشرين، وتأتي هذه النسخة بلون جذاب للغاية وحزام جلدي أطول قليلًا، وتتميز بمينا حمراء مع قطع من الألماس وبالأرقام العربية ذات اللون الأبيض، وسعرها 5300 دولار أمريكي.
ساعة Reverso One
ساعة Reverso One Red-Wine
- ساعة "Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre" من هيرمس:
تم ابتكار هذه الساعة للمرة الأولى عام 1991 على اليد المدير الفني للعلامة هنري دوريجني، وتأتي هذه النسخة من ساعة نانتوكيت الجديدة مزينة بزخارف بحرية مثل المرساة والسلاسل، وتتميز بميناء مرصع بأحجار الكريمة، ومطلي بالروديوم، ومرصع بالرمل مع وصلات سلسلة غير متناظرة من الماس.

وتأتي بمجموعة من الأحزمة ذات الظلال اللامعة من جلد العجل بألوان الأزرق الداكن، والعنبر، والوردي المشرق وأخرى من جلد التمساح بألوان البني، والأزرق الهادئ، واللؤلؤي الرمادي، والأسود، والبنفسجي وسعرها 6025 دولارًا أمريكيًا.
ساعة Nantucket Jeté
ساعة Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre
- ساعة "Pasha De Cartier Skeleton" من كارتييه:
عادت ساعة باشا الأيقونية إلى مجدها الملكي في نسختها الجديد الفضية لتتماشى مع التعديلات الحديثة مثل نظام QuickSwitch للتغييرات السهلة، وتأتي بماكينة كوارتز وبوجه من الكريستال الزفيري المقاوم للخدش وحلقة دائرية رقيقة من الحديد لحماية الساعة من المغناطيس، وسعرها 25600 دولار أمريكي.
ساعة Pasha De Cartier
ساعة Pasha De Cartier Skeleton
- ساعة "Limelight Gala Precious" من بياجيه:
تأتي ساعة "Limelight Gala Precious" من بياجيه بتصميم جذاب ومميز، بقرص محاط بمجموعة من 20 ماسة لامعة، و22 حبة ياقوت أزرق تتكامل بشكل مثالي مع المينا الزرقاء، وتتميز بحزام من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا المنقوش يدويًا على طراز "Palace Décor" وسعرها 59000 دولار أمريكي.
ساعة Limelight Gala
ساعة Limelight Gala Precious
- ساعة "Traditionnelle Tourbillon" من فاشيرون كونستانتين:
تجمع هذه الساعة الفاخرة بين الذهب الأبيض و559 ماسة مرصوصة على شكل دوائر تغطي القرص والإطار، وبها محرك ميكانيكي أوتوماتيكي التعبئة من معيار 2160، باحتياطي طاقة مدته 80 ساعة وسعرها: 197000 دولار أمريكي.
ساعة Traditionnelle
ساعة Traditionnelle Tourbillon

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