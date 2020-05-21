الرئيس للبابا تواضروس:«إحنا واحد وزي ما هنبني مسجد هنبني كنيسة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، قائلا:"لازم الناس تشوفنا وتعرف أننا حاجة واحدة وزي ما هنبني مسجد ومدرسة في كل مشروع جديد هنبني كنيسة".وقام الرئيس السيسي، بجولة بداخل الكنيسة بمشروع بشائر 3، صحبه خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ومشروع «بشاير الخير 3» بمنطقة القبارى فى الإسكندرية، وتعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها، وتقضى على المناطق العشوائية الخطرة فى المحافظة، كما من المقرر افتتاح مشروع محور المحمودية، ويضم مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1و2 ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.